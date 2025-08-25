Concert Rétina Quai du canal Baume-les-Dames

Concert Rétina Quai du canal Baume-les-Dames dimanche 26 avril 2026.

Concert Rétina

Quai du canal CARÉ Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-04-26 17:00:00

La Chorale Sombevelle organise son traditionnel concert au profit de l’association « RETINA » comme le font simultanément des centaines de chorales chaque année dans toute la France.

« RETINA » soutient la recherche médicale auprès des personnes touchées par les maladies de la vue.

Participation à prix libre reversée intégralement à Rétina.

Goûter sur place. .

Quai du canal CARÉ Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 58 12 81 clerget.nathalie25@gmail.com

