Concert Rétina Quai du canal Baume-les-Dames

Concert Rétina
Quai du canal CARÉ Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-04-26 17:00:00
La Chorale Sombevelle organise son traditionnel concert au profit de l’association « RETINA » comme le font simultanément des centaines de chorales chaque année dans toute la France.
« RETINA » soutient la recherche médicale auprès des personnes touchées par les maladies de la vue.
Participation à prix libre reversée intégralement à Rétina.
Goûter sur place. .
Quai du canal CARÉ Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 58 12 81 clerget.nathalie25@gmail.com
