Circuit VTT n°71 La Vallée du Cusancin Baume-les-Dames Doubs

Circuit VTT n°71 La Vallée du Cusancin En VTT assistance électrique Difficile

Circuit VTT n°71 La Vallée du Cusancin Place Jouffroy d’Abbans 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Au départ de Baume les Dames, ce circuit vous propose un parcours sportif avec du dénivelé, parfait pour se dégourdir les mollets et découvrir la vallée du Cusancin par les crêtes.

https://www.ot-paysbaumois.fr/ +33 3 81 84 27 98

English :

Starting from Baume les Dames, this circuit proposes a sportive route with a difference in altitude, perfect to stretch your calves and discover the Cusancin valley by the crests.

Deutsch :

Von Baume les Dames aus bietet Ihnen diese Route eine sportliche Strecke mit Höhenunterschieden, perfekt um Ihre Waden zu dehnen und das Tal des Cusancin über die Bergkämme zu entdecken.

Italiano :

Partendo da Baume les Dames, questo circuito offre un percorso sportivo con dislivello, perfetto per sgranchire i polpacci e scoprire la valle del Cusancin attraverso le creste.

Español :

Partiendo de Baume les Dames, este circuito ofrece un recorrido deportivo con desnivel, perfecto para estirar las pantorrillas y descubrir el valle de Cusancin a través de las crestas.

