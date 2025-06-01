Le moulin Vermoret Baume-les-Dames Doubs

vendredi 1 août 2025.

A pieds Facile

Rue du Moulin Vermoret 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5300.0 Tarif :

Cet itinéraire ravira vos enfants car elle s’achève par la zone de loisirs où vous trouverez balançoires, jeux pour enfants, tyrolienne, et skate parc. Les amateurs de nature ne seront en reste avec un jolie partie de la balade en bordure de la rivière du Doubs.

Facile

https://www.ot-paysbaumois.fr/ +33 3 81 84 27 98

English :

This itinerary will delight your children as it ends in the leisure zone where you’ll find swings, children’s games, a zip-line and a skate park. Nature lovers won’t be left out, with a lovely section of the walk along the banks of the Doubs river.

Deutsch :

Diese Route wird Ihre Kinder begeistern, denn sie endet in der Freizeitzone, wo Sie Schaukeln, Kinderspiele, eine Seilbahn und einen Skatepark finden. Naturliebhaber werden nicht zu kurz kommen, da ein schöner Teil der Wanderung am Ufer des Flusses Doubs entlangführt.

Italiano :

Questo itinerario piacerà ai vostri bambini perché termina nell’area ricreativa dove troverete altalene, giochi per bambini, una teleferica e uno skate park. Anche gli amanti della natura non saranno lasciati fuori, con un bel tratto di passeggiata lungo le rive del fiume Doubs.

Español :

Este itinerario hará las delicias de sus hijos, ya que finaliza en la zona de ocio, donde encontrará columpios, juegos infantiles, una tirolina y un skate park. Los amantes de la naturaleza tampoco se quedarán atrás, con un precioso tramo de paseo a orillas del río Doubs.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data