Tournoi de printemps Volleyball Place de l’Europe Baume-les-Dames

Baume-les-Dames

Tournoi de printemps Volleyball

Place de l’Europe Gymnase de l’Europe Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Proposé par l’USB Volley Ball

Tournois 6×6, équipe mixte.

Restauration et buvette sur place

Buvette et restauration sur place .

Place de l’Europe Gymnase de l’Europe Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté usb.volleyball@gmail.com

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English : Tournoi de printemps Volleyball

L’événement Tournoi de printemps Volleyball Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS