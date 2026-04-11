Tournoi de printemps Volleyball Place de l’Europe Baume-les-Dames
Tournoi de printemps Volleyball Place de l’Europe Baume-les-Dames dimanche 10 mai 2026.
Baume-les-Dames
Tournoi de printemps Volleyball
Place de l’Europe Gymnase de l’Europe Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Proposé par l’USB Volley Ball
Tournois 6×6, équipe mixte.
Restauration et buvette sur place
Buvette et restauration sur place .
Place de l’Europe Gymnase de l’Europe Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté usb.volleyball@gmail.com
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English : Tournoi de printemps Volleyball
L’événement Tournoi de printemps Volleyball Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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