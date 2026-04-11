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Tournoi de printemps Volleyball Place de l’Europe Baume-les-Dames

Tournoi de printemps Volleyball Place de l’Europe Baume-les-Dames dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Place de l'Europe

Adresse : Gymnase de l'Europe

Ville : 25110 Baume-les-Dames

Département : Doubs

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Baume-les-Dames

Tournoi de printemps Volleyball

Place de l’Europe Gymnase de l’Europe Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Proposé par l’USB Volley Ball
Tournois 6×6, équipe mixte.
Restauration et buvette sur place
Buvette et restauration sur place   .

Place de l’Europe Gymnase de l’Europe Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   usb.volleyball@gmail.com

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English : Tournoi de printemps Volleyball

L’événement Tournoi de printemps Volleyball Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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