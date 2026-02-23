Raconte la mer Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Raconte la mer

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Pascale Fidelle est médiatrice au Musée maritime de La Rochelle. Elle écrit et illustre aussi des histoires pour le kamishibaï, petit théâtre portatif japonais dans lequel on fait défiler les images. Venez découvrir ses créations et partager son engagement pour la connaissance et la protection des océans.

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

English : Raconte la mer

L’événement Raconte la mer Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-02-23 par OT CdC Coeur du Perche