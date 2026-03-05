Raconte moi des histoires, Musée des beaux-arts, Angers

Raconte moi des histoires Samedi 23 mai, 21h30, 22h30 Musée des beaux-arts Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Venez découvrir les histoires cachés derrère nos collections, accompagnés par une médiatrice.

Musée des beaux-arts 14 Rue du Musée, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 33241053800 https://musees.angers.fr/accueil/index.html Collections de peintures du XIVe au XXe des écoles italienne, flamande, hollandaise et française. Ensemble de peinture du XVIIIe siècle. Objets d’art du Moyen Âge et de la Renaissance. Collection de sculptures. Art moderne et art contemporain. Parcours présentant l’histoire de la ville d’Angers.

Venez découvrir les histoires cachés derrère nos collections, accompagnés par une médiatrice.

© Musée des beaux-arts