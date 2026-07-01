Raconte-moi la Seconde Guerre mondiale – visite théâtralisée, Musée de la résistance et de la déportation, Grenoble

Informations pratiques

Raconte-moi la Seconde Guerre mondiale – visite théâtralisée 19 et 20 septembre Musée de la résistance et de la déportation Isère

Gratuit sur réservation auprès du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Laissez-vous surprendre par de nouveaux personnages, prêts à vous embarquer dans leur quotidien et à vous faire découvrir la Seconde Guerre mondiale sous un angle inédit.

Une expérience immersive à vivre en famille !

Dès 8 ans

Durée : 1h

Musée de la résistance et de la déportation 14 Rue Hébert, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476423853 https://musees.isere.fr/musee/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation-de-lisere [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 42 28 53 »}] Initié il y a plus de cinquante ans par d’anciens résistants, déportés et des enseignants, conçu dans un esprit pédagogique et de transmission, le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère est un musée d’histoire et de société. En 1994, il devient départemental et s’installe 14, rue Hébert à Grenoble. Il met en lumière l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à partir des faits et vécus locaux et restitue dans leur chronologie, les causes et les conséquences du conflit. Il permet aussi de comprendre comment et à partir de quels choix individuels est née la Résistance et souligne l’ampleur des souffrances et des sacrifices de ceux qui se sont engagés pour permettre le retour de la République. Au-delà, le musée interroge le visiteur sur les enseignements que notre société peut tirer de l’histoire, autour des valeurs intemporelles de la Résistance et celles des Droits de l’Homme. Transports en commun : Tramway ligne A : arrêt Verdun-Préfecture. Tramway ligne C :arrêt Hôtel de ville. Bus : ligne C1, C11 : arrêt Hôtel de Ville. lignes 14, 15 et 6020 : arrêt Verdun Préfecture. lignes 13 et 16 : arrêt Mutualité.

Laissez-vous surprendre par de nouveaux personnages, prêts à vous embarquer dans leur quotidien et à vous faire découvrir la Seconde Guerre mondiale sous un angle inédit.

© Musée de la Résistance et de la Déportation – Département de l’Isère