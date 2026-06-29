RACONTE-MOI L’ABEILLE Paulhan
vendredi 3 juillet 2026 · Paulhan
Informations pratiques
Paulhan
RACONTE-MOI L’ABEILLE
Rue de Siplet Paulhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11
Découvrez le monde fascinant des abeilles et le métier d’apiculteur à travers une visite guidée mêlant pédagogie et gourmandise.
Découvrez le monde fascinant des abeilles et le métier d’apiculteur à travers une visite guidée mêlant pédagogie et gourmandise.
Grâce à une présentation sur la vie de la ruche et la fabrication du miel, une démonstration des étapes d’extraction et une dégustation de différentes variétés de miels, plongez au cœur d’un savoir-faire passionnant et partez à la rencontre de ces précieuses butineuses.
Une expérience enrichissante pour toute la famille. .
Rue de Siplet Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 04 40
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English : RACONTE-MOI L’ABEILLE
Discover the fascinating world of bees and the beekeeper’s craft through a guided tour that combines education and culinary delights.
L’événement RACONTE-MOI L’ABEILLE Paulhan a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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