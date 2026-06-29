Informations pratiques

Paulhan

RACONTE-MOI L’ABEILLE

Rue de Siplet Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11

Découvrez le monde fascinant des abeilles et le métier d’apiculteur à travers une visite guidée mêlant pédagogie et gourmandise.

Découvrez le monde fascinant des abeilles et le métier d’apiculteur à travers une visite guidée mêlant pédagogie et gourmandise.

Grâce à une présentation sur la vie de la ruche et la fabrication du miel, une démonstration des étapes d’extraction et une dégustation de différentes variétés de miels, plongez au cœur d’un savoir-faire passionnant et partez à la rencontre de ces précieuses butineuses.

Une expérience enrichissante pour toute la famille. .

Rue de Siplet Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 04 40

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English : RACONTE-MOI L’ABEILLE

Discover the fascinating world of bees and the beekeeper’s craft through a guided tour that combines education and culinary delights.

L’événement RACONTE-MOI L’ABEILLE Paulhan a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS