Raconte moi ton métier cinéma Arletty Autun

cinéma Arletty 5 Rue Pernette Autun Saône-et-Loire

Une séance pédagogique sous forme de jeu pour découvrir le métier des intervenants présents.

Des lectures, des indices, des anecdotes et des jeux de rôles permettront aux jeunes d’aiguiser leur sens de l’observation et de la logique pour définir le métier de chacun des intervenants. A la fin de la séance, les professionnels racontent leur parcours, leurs motivations et les choix qui les ont conduit à exercer leur métier. .

cinéma Arletty 5 Rue Pernette Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

