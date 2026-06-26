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Raconte-moi une histoire Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Raconte-moi une histoire Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Raconte-moi une histoire Bibliothèque Astrid Lindgren Paris samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque Astrid Lindgren

Adresse : 42 rue Petit

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : <p>Sur inscription à partir du 19 septembre.</p>

Comme Joe, le petit jardinier extraordinaire, laisse libre cours à ton imagination… Histoires, musique, sons de la nature et chants d’oiseau au programme !

Pour les 4-7 ans

Sur inscription à partir du 19 septembre

Un samedi par mois, les bibliothécaires vous proposent des lectures d’albums, d’histoires projetées et kamishibaïs.
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit

Sur inscription à partir du 19 septembre.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T11:30:00+02:00

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit  75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/


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