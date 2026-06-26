Raconte-moi une histoire Bibliothèque Astrid Lindgren Paris
Raconte-moi une histoire Bibliothèque Astrid Lindgren Paris samedi 19 septembre 2026.
Comme Joe, le petit jardinier extraordinaire, laisse libre cours à ton imagination… Histoires, musique, sons de la nature et chants d’oiseau au programme !
Pour les 4-7 ans
Sur inscription à partir du 19 septembre
Un samedi par mois, les bibliothécaires vous proposent des lectures d’albums, d’histoires projetées et kamishibaïs.
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit
Sur inscription à partir du 19 septembre.
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T11:30:00+02:00
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/
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