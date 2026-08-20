Raconte-moi une histoire heure du conte Médiathèque Georges Rouault Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Raconte-moi une histoire heure du conte

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 14:30:00

fin : 2026-11-04 15:30:00

Date(s) :

2026-11-04

Venez écouter des histoires pour les grands et les petits. .

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 75 mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr

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English : Raconte-moi une histoire heure du conte

L’événement Raconte-moi une histoire heure du conte Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne