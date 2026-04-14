Racontée en musique, Château Fort de Guise, Guise
Racontée en musique, Château Fort de Guise, Guise samedi 23 mai 2026.
Racontée en musique Samedi 23 mai, 18h30 Château Fort de Guise Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00
En partenariat avec le groupe Amuséon, vous pourrez assiter à la lecture de racontées en langue picarde, accompagnée par un musicien.
Château Fort de Guise Allée Maurice Duton 02120 Guise Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 11 76 https://www.chateaudeguise.fr/ https://www.facebook.com/chateaudeguise/ Découvrez ce château médiéval, devenu forteresse bastionnée des célèbres Ducs de Guise, conforté ensuite par Vauban avant d’être bombardé lors de la Première Guerre mondiale puis sauvé par les jeunes bénévoles du Club du Vieux Manoir ! Parking au pied du Château et en centre-ville
En partenariat avec le groupe Amuséon, vous pourrez assiter à la lecture de racontées en langue picarde, accompagnée par un musicien.
©CVM
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