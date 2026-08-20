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Racontines Bibliothèque Gutenberg Paris

samedi 14 novembre 2026 · Bibliothèque Gutenberg · Paris

Racontines Bibliothèque Gutenberg Paris

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Gutenberg
Adresse
8 rue de la Montagne d'Aulas
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Rejoignez-nous pour écouter histoires, comptines et jeux de doigts, pour les enfants de 0 à 3 ans.

Rejoignez nous pour une heure du conte dédiée aux tout-petits !
Le samedi 14 novembre 2026
de 10h15 à 11h30
gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-14T11:15:00+01:00
fin : 2026-11-14T12:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-14T10:15:00+02:00_2026-11-14T11:30:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas  75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr


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