Racontines et chansons en gallo, La Médiathèque, Argentré-du-Plessis
Racontines et chansons en gallo, La Médiathèque, Argentré-du-Plessis samedi 23 mai 2026.
Racontines et chansons en gallo Samedi 23 mai, 11h00 La Médiathèque Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T11:40:00+02:00
Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T11:40:00+02:00
Viens passer un moment unique avec la compagnie tutti Crescendo ! Une expérience conviviale où les mots et la musique en gallo se rencontrent.
La Médiathèque 3 place du Général de Gaulle, Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-racontines-et-chanson-en-gallo-1988227800874 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0223550046 »}]
Viens passer un moment unique avec la compagnie Tutti Crescendo ! Une expérience conviviale où les mots et la musique en gallo se rencontrent. jeune public
À voir aussi à Argentré-du-Plessis (Ille-et-Vilaine)
- Conte électro Les habits neufs de l’empereur Argentré-du-Plessis 6 mai 2026
- Pièce de théâtre Feu! de la compagnie La Levée Argentré-du-Plessis 19 mai 2026
- Atelier cuisine bretonne, Médiathèque d’Argentré-du-Plessis, Argentré-du-Plessis 20 mai 2026
- Atelier cuisine bretonne, La Médiathèque, Argentré-du-Plessis 20 mai 2026
- Histoire et trésors du patrimoine breton à l’écran, Médiathèque d’Argentré-du-Plessis, Argentré-du-Plessis 20 mai 2026