Racontines et chansons en gallo, La Médiathèque, Argentré-du-Plessis

Racontines et chansons en gallo Samedi 23 mai, 11h00 La Médiathèque Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T11:40:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T11:40:00+02:00

Viens passer un moment unique avec la compagnie tutti Crescendo ! Une expérience conviviale où les mots et la musique en gallo se rencontrent.

La Médiathèque 3 place du Général de Gaulle, Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-racontines-et-chanson-en-gallo-1988227800874 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0223550046 »}]

Viens passer un moment unique avec la compagnie Tutti Crescendo ! Une expérience conviviale où les mots et la musique en gallo se rencontrent. jeune public