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Racontines – Lecture musicale, Place Simone de Beauvoir, Rennes

Racontines – Lecture musicale, Place Simone de Beauvoir, Rennes

Racontines – Lecture musicale, Place Simone de Beauvoir, Rennes vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Place Simone de Beauvoir

Adresse : Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes

Ville : 35706 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : Entrée libre, gratuit

Racontines – Lecture musicale Vendredi 17 juillet, 10h00 Place Simone de Beauvoir Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T11:00:00+02:00

Une séance de lectures contées et mises en musique
Enfant accompagné·e d’un·e adulte
0 – 5 ans

Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Une séance de lectures contées et mises en musique

MQLT

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