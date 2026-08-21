Racontines, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Racontines Samedi 19 décembre, 15h30 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T15:30:00+01:00 – 2026-12-19T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-19T15:30:00+01:00 – 2026-12-19T16:30:00+01:00

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Une heure du conte pour les enfants. De belles histoires, mises en image, en couleur et en lumière par nos conteuses.

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