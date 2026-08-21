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Racontines, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

samedi 19 décembre 2026 · Ludomédiathèque Colette · Tourcoing

Racontines, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Ludomédiathèque Colette
Adresse
27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 7 ans.

Racontines Samedi 19 décembre, 15h30 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T15:30:00+01:00 – 2026-12-19T16:30:00+01:00
Fin : 2026-12-19T15:30:00+01:00 – 2026-12-19T16:30:00+01:00

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
Une heure du conte pour les enfants. De belles histoires, mises en image, en couleur et en lumière par nos conteuses.

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