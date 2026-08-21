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Racontines, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque André Malraux · Tourcoing

Racontines, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Médiathèque André Malraux
Adresse
26 rue Famelart 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 7 ans.

Racontines Samedi 10 octobre, 16h00 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:30:00+02:00

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Une heure du conte pour les enfants. De belles histoires, mises en image, en couleur et en lumière par nos conteuses.

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