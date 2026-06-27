Radicagirl 2026 Villequier Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Radicagirl 2026

Villequier Espace vert Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 08:30:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

La Radicagirl Trail par élimination horaire sur un circuit d’environ 6,5kms à boucler en 60 minutes maximum. Fin de la course au bout de 24 boucles, ou dernière femme en course terminant la boucle en 60 minutes maximum (sinon aucune gagnante ne sera déclarée). Si après 23 heures et 23 boucles, il reste plusieurs concurrentes en course, la première à franchir la ligne d’arrivée sera déclarée gagnante.

Samedi 3 octobre

– A partir de 8h30 Accueil des concurrentes / Retrait des dossards / Accès à la zone d’assistance

– 9h45 Briefing d’avant-course

– 10h00 Départ de la 1ère boucle

– 11h00 Départ de la 2nde boucle

– …

Dimanche 4 octobre

– …

– 9h00 Départ de la 24ème et dernière boucle

Remise des récompenses à l’issue de la dernière boucle réalisée par la vainqueure. .

Villequier Espace vert Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie radicatrail.contact@gmail.com

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English : Radicagirl 2026

L’événement Radicagirl 2026 Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme