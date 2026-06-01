Radio Banane, Parc des Droits de l’Homme, Nantes

Radio Banane Vendredi 19 juin, 17h00 Parc des Droits de l’Homme Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-19T17:40:00+02:00

Fin : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-19T17:40:00+02:00

Au cœur de la jungle, Aristote le petit singe fait une surprenante découverte et décide de lancer une radio-pirate. Cette dernière devient vite un phénomène planétaire… Imaginé comme une expérience théâtrale immersive, ce spectacle pour enfant est tiré du livre de Clémentine Mélois et Rudy Spiessert.

Places limitées

À partir de 6 ans

Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Au cœur de la jungle, Aristote le petit singe fait une surprenante découverte et décide de lancer une radio-pirate. Cette dernière devient vite un phénomène planétaire…

© Pierre Acobas