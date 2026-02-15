Radonnée gourmande semi-nocturne

Draché Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Départ libre de la salle socioculturelle entre 18h30 et 19h30. Parcours d’environ 10km

Uniquement sur réservation, payable avant le 23 mai auprès de Peggy par téléphone.

Prévoir gilet jaune, lampe et gobelet.

Draché 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 87 76 62 17 comitedesfetesdrache@gmail.com

English :

Free departure from the Salle Socioculturelle between 6:30 and 7:30 pm. Approx. 10km

Reservations only, payable by telephone to Peggy before May 23.

Please bring a yellow vest, torch and beaker.

L’événement Radonnée gourmande semi-nocturne Draché a été mis à jour le 2026-02-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire