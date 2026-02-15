Radonnée gourmande semi-nocturne Draché
Radonnée gourmande semi-nocturne Draché samedi 30 mai 2026.
Radonnée gourmande semi-nocturne
Draché Indre-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Départ libre de la salle socioculturelle entre 18h30 et 19h30. Parcours d’environ 10km
Uniquement sur réservation, payable avant le 23 mai auprès de Peggy par téléphone.
Prévoir gilet jaune, lampe et gobelet.
Draché 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 87 76 62 17 comitedesfetesdrache@gmail.com
English :
Free departure from the Salle Socioculturelle between 6:30 and 7:30 pm. Approx. 10km
Reservations only, payable by telephone to Peggy before May 23.
Please bring a yellow vest, torch and beaker.
L’événement Radonnée gourmande semi-nocturne Draché a été mis à jour le 2026-02-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire