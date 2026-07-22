Rafael Pavarotti, photographe Musée des Arts décoratifs Paris

Informations pratiques

Plus de 200 tirages sont exposés et mis en regard de photographies du musée, depuis les plus grandes couvertures des plus grands magazines de mode, aux portraits des stars internationales de la pop culture comme Rihanna, Harry Styles et Beyoncé, en passant par les campagnes qu’il compose pour de grandes maisons. En ressort un style coloré et puissant, créant des images fortes et uniques.

L’histoire personnelle de Rafael Pavarotti, né dans l’état de Pará dans la forêt amazonienne en 1993, résonne dans son approche de la photographie. Les femmes fortes de sa famille, la vaisselle aux couleurs vives et colorées de sa grand-mère mais aussi l’environnement naturel dans lequel il a grandi occupent une place importante dans ses sources d’inspiration.

Rafael Pavarotti s’est initié seul à la photographie à 12 ans en subtilisant l’appareil de son père. Quatre ans plus tard, attiré par la photographie de mode, il part pour Rio, puis São Paulo, Londres, avant de s’établir à Paris. Il réalise de nombreuses séries pour des magazines de mode prestigieux tels que Vogue, i-D, Acne Paper, et même pour le New York Times. Son style photographique s’impose dans l’univers de la mode et marque les campagnes de nombreuses maisons à l’instar de Dior, Balmain, Margiela, Ferragamo ou encore L’Oréal.

En février 2022, il s’est distingué par la couverture du British Vogue avec « As the world turns » qui montre neuf mannequins noirs. Afro-autochtone, Rafael Pavarotti affirme vouloir travailler pour les générations futures en créant des modèles qui permettront à tous les enfants de se reconnaître et de se projeter, quelle que soit la couleur de leur peau. À travers la mise en valeur de corps peu représentés dans la mode, il interroge la dimension politique et sociale de cette industrie. Il transmet ce message grâce à des photographies colorées, puissantes, jouant parfois d’un esprit pop ou surréaliste, et qui racontent des histoires : la sienne, mais aussi celles des mannequins dont il sollicite les souvenirs et les idées.

Le musée des Arts décoratifs présente pour la première fois en France du 2 octobre 2026 au 2 mai 2027 le travail du photographe brésilien, Rafael Pavarotti.

Du vendredi 02 octobre 2026 au dimanche 02 mai 2027 :

jeudi

de 11h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

payant

De 0 à 15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-02T14:00:00+02:00

fin : 2027-05-02T21:00:00+02:00

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Musée des Arts décoratifs 107, rue de Rivoli 75001 Paris

Métro -> 1 : Tuileries (Paris) (197m)

Bus -> 6872 : Tuileries (Paris) (197m)

Vélib -> Rivoli – Musée du Louvre (74.60m)

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