Rallye architecture de la caserne Bosquet, Archives départementales, Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Rallye architecture de la caserne Bosquet 19 et 20 septembre Archives départementales Landes

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Imaginé par les Archives départementales, en partenariat avec la médiathèque Philippe-Labeyrie, le musée du 34e Régiment d’infanterie et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Landes (CAUE), ce rallye invite petits et grands à déambuler à la découverte des architectures du quartier.

Du XIXe siècle à aujourd’hui, ce site historique de la ville témoigne de la préservation d’un patrimoine architectural ancien, qui côtoie désormais des bâtiments plus récents.

En continu, de 14h à 17h30. À partir de 8 ans.

Archives départementales 25 place du 6e RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558857520 http://www.archives.landes.org

Imaginé par les Archives départementales, en partenariat avec la médiathèque Philippe Labeyrie, le musée du 34e Régiment d’infanterie et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement à…

©AD 40