Rallye architecture de la caserne Bosquet, Archives départementales, Mont-de-Marsan
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Rallye architecture de la caserne Bosquet 19 et 20 septembre Archives départementales Landes
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Imaginé par les Archives départementales, en partenariat avec la médiathèque Philippe-Labeyrie, le musée du 34e Régiment d’infanterie et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Landes (CAUE), ce rallye invite petits et grands à déambuler à la découverte des architectures du quartier.
Du XIXe siècle à aujourd’hui, ce site historique de la ville témoigne de la préservation d’un patrimoine architectural ancien, qui côtoie désormais des bâtiments plus récents.
En continu, de 14h à 17h30. À partir de 8 ans.
Archives départementales 25 place du 6e RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558857520 http://www.archives.landes.org
Imaginé par les Archives départementales, en partenariat avec la médiathèque Philippe Labeyrie, le musée du 34e Régiment d’infanterie et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement à…
©AD 40
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