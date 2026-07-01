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Rallye architecture de la caserne Bosquet, Archives départementales, Mont-de-Marsan

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales · Mont-de-Marsan

Rallye architecture de la caserne Bosquet, Archives départementales, Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales
Adresse
25 place du 6e RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan, France
Ville
40000 Mont-de-Marsan
Département
Landes
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Rallye architecture de la caserne Bosquet 19 et 20 septembre Archives départementales Landes

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Imaginé par les Archives départementales, en partenariat avec la médiathèque Philippe-Labeyrie, le musée du 34e Régiment d’infanterie et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Landes (CAUE), ce rallye invite petits et grands à déambuler à la découverte des architectures du quartier.
Du XIXe siècle à aujourd’hui, ce site historique de la ville témoigne de la préservation d’un patrimoine architectural ancien, qui côtoie désormais des bâtiments plus récents.
En continu, de 14h à 17h30. À partir de 8 ans.

Archives départementales 25 place du 6e RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558857520 http://www.archives.landes.org
Imaginé par les Archives départementales, en partenariat avec la médiathèque Philippe Labeyrie, le musée du 34e Régiment d’infanterie et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement à…

©AD 40

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