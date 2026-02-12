Rallye automobile du Vallon de Marcillac

Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Rallye Automobile du Vallon de Marcillac du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2026.

Le rallye du Vallon de Marcillac 2026 se dispute du 27 au 29 Mars 2026 autour de Marcillac-Vallon dans l’Aveyron. Ce rallye est organisé par l’ASA Route d’Argent.

Le 26ème rallye du Vallon de Marcillac Aveyron représente un parcours de 356,12km au total. Il est divisé en 2 étapes et 4 sections. Il comporte 10 épreuves spéciales (5 différentes), d’une longueur de 145,80 km.

Les reconnaissances du rallye se dérouleront les 21, 22, 26 et 27 Mars 2026. Les droits d’engagement sont fixés à 590 € avec la publicité des organisateur.

Programme

Vendredi 27 Mars 2026

13h45-16h45 Shakedown Escandolières

15h00-20h00 Vérifications techniques

Samedi 28 Mars 2026

08h30 Départ Etape 1

Assistance

ES1 09h20 Noailhac 11,10 km

ES2 09h58 Nauviale Leguens 6,90 km

ES3 10h46 Goutrens Clairvaux 18,30 km

Assistance

ES4 13h26 Noailhac 11,10 km

ES5 14h04 Nauviale Leguens 6,90 km

ES6 14h52 Goutrens Clairvaux 18,30 km

16h27 Arrivée Etape 1

Dimanche 29 Mars 2026

08h30 Départ Etape 2

08h45 Assistance

ES7 09h33 Sénergues- St Félix de Lunel 15 km

ES8 10h11 Villecomtal Le Grand Mas 21,60 km

12h26 Assistance

ES9 13h34 Sénergues- St Félix de Lunel 15 km

ES10 14h12 Villecomtal Le Grand Mas 21,60 km

14h52 Arrivée du rallye .

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rallye Automobile du Vallon de Marcillac from Friday 27th to Sunday 29th March 2026.

L’événement Rallye automobile du Vallon de Marcillac Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)