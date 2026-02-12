Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Rallye Cart’automnal

Hôtel de ville Place Edouard VII Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Rallye historique pour véhicules de collection, au départ du parvis de l’hôtel de ville.

Rendez-vous à 8h, départ à 9h, retour à 19h.

Départ du parvis de l’hôtel de ville, arrivée au restaurant l’Escale.

30 voitures attendues. .

Hôtel de ville Place Edouard VII Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrickgonet2@gmail.com

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English :

L’événement Rallye Cart’automnal Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-12 par Laury LEPRETRE