Rallye Cart’automnal Le Touquet-Paris-Plage
samedi 17 octobre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Rallye Cart’automnal
Hôtel de ville Place Edouard VII Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
Rallye historique pour véhicules de collection, au départ du parvis de l’hôtel de ville.
Rendez-vous à 8h, départ à 9h, retour à 19h.
Départ du parvis de l’hôtel de ville, arrivée au restaurant l’Escale.
30 voitures attendues. .
Hôtel de ville Place Edouard VII Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrickgonet2@gmail.com
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English :
L’événement Rallye Cart’automnal Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-12 par Laury LEPRETRE
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