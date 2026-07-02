Rallye-Découverte du Patrimoine Invisible RémyFaCiLàVélo Place Jean Jaurès Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Rallye-Découverte du Patrimoine Invisible RémyFaCiLàVélo

Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 9h.

Départs échelonnés jusqu’à 9h45.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place Jean Jaurès Devant l’Office de tourisme Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Jeu de piste à vélo en équipe, ponctué de 7 énigmes, pour découvrir autrement l’histoire et les paysages de Saint-Rémy-de-Provence. Une aventure ludique et conviviale suivie d’un moment gourmand aux Agriottes.Cyclotouristes

À vélo, partez à la découverte du patrimoine de Saint-Rémy-de-Provence au fil d’un parcours ludique ponctué de 7 énigmes.



En équipe de 5 à 8 personnes, parcourez environ 23 km à la rencontre des traces laissées par les Romains, les moines, les carriers et les bergers qui ont contribué à façonner le territoire. Une façon originale et conviviale de découvrir des lieux et des histoires parfois méconnus.



L’aventure se poursuit aux Agriottes autour d’un apéritif et d’un déjeuner champêtre, proposé sous forme de food-truck ou de pique-nique tiré du sac selon la formule choisie.



Le carnet de route, les consignes et les informations pratiques seront téléchargeables quelques jours avant l’événement sur le site de RéMyFaCiLàVéLo.

Vélo en bon état (VTC, VTT ou vélo à assistance électrique conseillés). Casque recommandé (obligatoire pour les enfants conformément à la réglementation).

Les mineurs participent sous la responsabilité d’un adulte. .

Place Jean Jaurès Devant l’Office de tourisme Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A team-based cycle treasure hunt, featuring seven puzzles, offering a unique way to discover the history and scenery of Saint-Rémy-de-Provence. A fun and sociable adventure followed by a culinary treat at Les Agriottes.

L’événement Rallye-Découverte du Patrimoine Invisible RémyFaCiLàVélo Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles