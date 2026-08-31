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Rallye découverte du territoire de Boucle Nord de Seine, Place Aristide Briand Argenteuil, Argenteuil

samedi 19 septembre 2026 · Place Aristide Briand Argenteuil · Argenteuil

Rallye découverte du territoire de Boucle Nord de Seine, Place Aristide Briand Argenteuil, Argenteuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Aristide Briand Argenteuil
Adresse
Place Aristide Briand Argenteuil
Ville
95100 Argenteuil
Département
Val-d'Oise

Rallye découverte du territoire de Boucle Nord de Seine Samedi 19 septembre, 14h00 Place Aristide Briand Argenteuil Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

L’intercommunalité Boucle Nord de Seine propose dans le cadre de son Schéma des Mobilités Actives du Territoire (SMAT) un Rallye découverte du patrimoine, jeu de piste à réaliser à pied ou à vélo. Pendant une heure à Argenteuil, les participants devront résoudre des énigmes ou remporter des challenges autour de points d’intérêts patrimoniaux.

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Rallye découverte du patrimoine

© Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine

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