Rallye des Cardabelles Millau

Rallye des Cardabelles

Parc de la Victoire avenue Charles de Gaulle Millau Aveyron

Début : Vendredi 2026-10-08

fin : 2026-10-11

2026-10-08

Rallye terre auto

Pourquoi un Rallye sur Terre ?

L’idée de départ fut que l’avenir des rallyes serait sur la terre car ce type d’épreuve crée moins de nuisances pour les riverains chemins ruraux utilisés par les agriculteurs, pas de village traversé, maintien en l’état des parcours empruntés. Le Rallye Terre des Cardabelles est depuis quelques années considéré par les concurrents et la F.F.S.A comme la vitrine du Championnat de France de la spécialité.

Créé par une équipe de passionnés bénévoles, le rallye au fil des années n’a cessé de progresser pour arriver lors des dernières années à un nombre d’engagés maximum (160) et avec un nombre de concurrents étrangers de plus en plus nombreux de Côte d’Ivoire, du Qatar, de la Belgique, d’Italie, d’Espagne, de Suisse, etc… Le rallye a accueilli des pilotes prestigieux Bruno SABY, Sébastien LOEB, Bruno THIRY, Citroën compétition qui en 2001 vient tester avec Phillipe BUGALSKI en première mondiale sa nouvelle XSARA WRC du Championnat du Monde. .

Parc de la Victoire avenue Charles de Gaulle Millau 12100 Aveyron Occitanie cardabelles-rallye@wanadoo.fr

English :

Earth Rally Car

