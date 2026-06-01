Rallye des entreprises Mérigny
Rallye des entreprises Mérigny mardi 16 juin 2026.
Mérigny
Rallye des entreprises
Mérigny Indre
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-16 16:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Le Rallye des entreprises et des acteurs de l’emploi en Brenne revient !
Le Domaine de La Roche Belusson vous accueille pour cette nouvelle édition du rallye des entreprises. La thématique abordée cette année est un sujet qui nous concerne tous la santé mentale. Des ateliers en équipes et un apéro sont prévus. 20 .
Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 67 economie@cc-brennevaldecreuse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Brenne Business and Employment Fair is back!
L’événement Rallye des entreprises Mérigny a été mis à jour le 2026-06-12 par Destination Brenne
À voir aussi à Mérigny (Indre)
- Concert classique: duo Violoncelle-guitare Mérigny 5 juillet 2026
- Fête nationale à Mérigny Mérigny 13 juillet 2026
- Soirée escalade Mérigny 22 juillet 2026
- Brocante Mérigny 26 juillet 2026
- Les Apéros de l’Arantèle #28 Mérigny 21 septembre 2026