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Rallye des entreprises Mérigny

Rallye des entreprises Mérigny

Rallye des entreprises Mérigny mardi 16 juin 2026.

Ville : 36220 Mérigny

Département : Indre

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Mérigny

Rallye des entreprises

Mérigny Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-16 16:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Le Rallye des entreprises et des acteurs de l’emploi en Brenne revient !
Le Domaine de La Roche Belusson vous accueille pour cette nouvelle édition du rallye des entreprises. La thématique abordée cette année est un sujet qui nous concerne tous la santé mentale. Des ateliers en équipes et un apéro sont prévus. 20  .

Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 67  economie@cc-brennevaldecreuse.fr

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English :

The Brenne Business and Employment Fair is back!

L’événement Rallye des entreprises Mérigny a été mis à jour le 2026-06-12 par Destination Brenne

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