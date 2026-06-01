Mérigny

Rallye des entreprises

Mérigny Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-16 16:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Le Rallye des entreprises et des acteurs de l’emploi en Brenne revient !

Le Domaine de La Roche Belusson vous accueille pour cette nouvelle édition du rallye des entreprises. La thématique abordée cette année est un sujet qui nous concerne tous la santé mentale. Des ateliers en équipes et un apéro sont prévus. 20 .

Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 67 economie@cc-brennevaldecreuse.fr

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English :

The Brenne Business and Employment Fair is back!

L’événement Rallye des entreprises Mérigny a été mis à jour le 2026-06-12 par Destination Brenne