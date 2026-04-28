Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rallye Pédestre Historique Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

Rallye Pédestre Historique Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue des Fossés de la Tour prisonnière

Adresse : La Tour Prisonnière et les Souterrains

Ville : 03300 Cusset

Département : Allier

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cusset

Rallye Pédestre Historique

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

L’association des Amis du Vieux Cusset organise le samedi 20 juin à 14h un rallye surprise pédestre à caractère historique.
  .

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 27 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Amis du Vieux Cusset association is organizing a surprise historical rally on Saturday June 20 at 2pm.

L’événement Rallye Pédestre Historique Cusset a été mis à jour le 2026-04-28 par Vichy Destinations

À voir aussi à Cusset (Allier)