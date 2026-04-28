Rallye Pédestre Historique Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset
Rallye Pédestre Historique Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset samedi 20 juin 2026.
Cusset
Rallye Pédestre Historique
Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’association des Amis du Vieux Cusset organise le samedi 20 juin à 14h un rallye surprise pédestre à caractère historique.
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Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 27 00
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English :
The Amis du Vieux Cusset association is organizing a surprise historical rally on Saturday June 20 at 2pm.
L’événement Rallye Pédestre Historique Cusset a été mis à jour le 2026-04-28 par Vichy Destinations
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