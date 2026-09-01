Rallye photo Concarneau
dimanche 20 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Rallye photo
Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Toute la journée, rallye photo en partenariat avec le Musée de la Pêche
Entre amis, en famille, seul ou à plusieurs venez participer à ce rallye photo qui vous emmènera sur la trace des conserveries de Concarneau. Retrouvez les lieux, photographiez-les, venez les présenter aux agents de la Maison du Patrimoine et gagnez un lot surprise !
RDV Maison du Patrimoine Logis des Gardes
Pas de réservation / arrivée libre à partir de 10h .
Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English :
L’événement Rallye photo Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA
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