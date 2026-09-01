Informations pratiques

Concarneau

Rallye photo

Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Toute la journée, rallye photo en partenariat avec le Musée de la Pêche

Entre amis, en famille, seul ou à plusieurs venez participer à ce rallye photo qui vous emmènera sur la trace des conserveries de Concarneau. Retrouvez les lieux, photographiez-les, venez les présenter aux agents de la Maison du Patrimoine et gagnez un lot surprise !

RDV Maison du Patrimoine Logis des Gardes

Pas de réservation / arrivée libre à partir de 10h .

Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rallye photo Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA