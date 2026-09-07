Rallye photo de l’Artothèque, Médiathèque François Mitterrand, Saint-Priest

Informations pratiques

Rallye photo de l’Artothèque Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque François Mitterrand Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Récupérez votre livret d’enquête à la Médiathèque et partez résoudre nos énigmes dans la ville ! Le parcours vous emmènera chez nos commerçants pour trouver des indices dans les oeuvres de l’Artothèque exposées un peu partout. Apportez-nous votre livret rempli à l’accueil de la Médiathèque avant le 12 octobre 2026 !

Médiathèque François Mitterrand Place Charles Ottina 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Centre-Ville / Gare / Garibaldi Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 81 92 21 50 https://www.bm-saint-priest.fr/

Journées européennes du patrimoine

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