RALLYE PHOTO Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
RALLYE PHOTO
pierresvives Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Pierresvives|Domaine du Département
Montpellier
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, aiguisez votre regard en partant à la chasse aux images dans Pierresvives. Munis de votre téléphone portable, vous capturerez des espaces normalement inaccessibles au public. Une découverte insolite du bâtiment emblématique de l’architecte Zaha Hadid.
Durée 45 minutes
Accessible à tous, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Inscriptions sur place .
pierresvives Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr
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English :
L’événement RALLYE PHOTO Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 PIERRESVIVES
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