Informations pratiques

Montpellier

RALLYE PHOTO

pierresvives Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pierresvives|Domaine du Département

Montpellier

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, aiguisez votre regard en partant à la chasse aux images dans Pierresvives. Munis de votre téléphone portable, vous capturerez des espaces normalement inaccessibles au public. Une découverte insolite du bâtiment emblématique de l’architecte Zaha Hadid.

Durée 45 minutes

Accessible à tous, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Inscriptions sur place .

pierresvives Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement RALLYE PHOTO Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 PIERRESVIVES