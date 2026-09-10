Rallye Photos « à la (re)découverte du patrimoine de la ville », Pavillon Henri IV, Nogent-sur-Seine

Informations pratiques

Rallye Photos « à la (re)découverte du patrimoine de la ville » 19 et 20 septembre Pavillon Henri IV Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

En groupe ou en famille, au départ du Pavillon Henri IV, amusez-vous à relever les défis photographiques autour du patrimoine de la ville en retrouvant d’anciennes vues de Nogent, en dénichant des détails méconnus ou en vous mettant en scène !

Se munir d’un téléphone portable avec appareil photo – Des lots à gagner !

Pavillon Henri IV 15 Ancienne de Villenauxe 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03.25.24.61.54 http://nogentsurseine.fr Maison d’habitation à pans de bois du XVIe siècle, restaurée en 2001. Selon la légende, elle aurait accueilli les amours du roi Henri IV et de la belle Gabrielle d’Estrées. Le lieu a été transformé en espace d’expositions temporaires thématiques et artistiques. Parking place des Petits Prés, à 100m.

En groupe ou en famille, au départ du Pavillon Henri IV, amusez-vous à relever les défis photographiques autour du patrimoine de la ville en retrouvant d’anciennes vues de Nogent, en dénichant des ou…

©Ville de Nogent-sur-Seine