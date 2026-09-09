Rallye photos : le patrimoine saintais, Gare, Place Pierre Semard, Saintes

Informations pratiques

Rallye photos : le patrimoine saintais Dimanche 20 septembre, 14h00 Gare, Place Pierre Semard Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation (10 personnes maximum par équipe). Durée indicative : 3h. Parcours d’environ 5 km. Se munir de bonnes chaussures et de vêtements adaptés aux conditions météo, d’un smartphone et d’un stylo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Par équipe de 10 personnes maximum, partez à la chasse aux photos lors de ce rallye qui vous permettra de découvrir toute la ville de Saintes, ainsi que de nombres détails d’architecture !

Départ du parvis de la gare et arrivée aux Arènes de Saintes.

Résultats et remise des lots à 17h.

Renseignements et réservations : 05 46 92 34 26

Durée indicative : 3h – Parcours d’environ : 5 km

Se munir de bonnes chaussures et de vêtements adaptés aux conditions météo, d’un smartphone et d’un stylo.

Parcours non adapté aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.

Gare, Place Pierre Semard 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 92 34 26 »}]

Partez à la chasse aux photos lors de ce rallye qui vous permettra de découvrir toute la ville de Saintes, ainsi que de nombres détails d’architecture !

©Ville de Saintes