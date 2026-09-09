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Rallye photos : le patrimoine saintais, Gare, Place Pierre Semard, Saintes

dimanche 20 septembre 2026 · Gare, Place Pierre Semard · Saintes

Rallye photos : le patrimoine saintais, Gare, Place Pierre Semard, Saintes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Gare, Place Pierre Semard
Adresse
17100 Saintes
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit. Sur réservation (10 personnes maximum par équipe). Durée indicative : 3h. Parcours d'environ 5 km. Se munir de bonnes chaussures et de vêtements adaptés aux conditions météo, d'un smartphone et d'un stylo.

Rallye photos : le patrimoine saintais Dimanche 20 septembre, 14h00 Gare, Place Pierre Semard Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation (10 personnes maximum par équipe). Durée indicative : 3h. Parcours d’environ 5 km. Se munir de bonnes chaussures et de vêtements adaptés aux conditions météo, d’un smartphone et d’un stylo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Par équipe de 10 personnes maximum, partez à la chasse aux photos lors de ce rallye qui vous permettra de découvrir toute la ville de Saintes, ainsi que de nombres détails d’architecture !
Départ du parvis de la gare et arrivée aux Arènes de Saintes.
Résultats et remise des lots à 17h.
Renseignements et réservations : 05 46 92 34 26
Durée indicative : 3h – Parcours d’environ : 5 km
Se munir de bonnes chaussures et de vêtements adaptés aux conditions météo, d’un smartphone et d’un stylo.
Parcours non adapté aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.

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Partez à la chasse aux photos lors de ce rallye qui vous permettra de découvrir toute la ville de Saintes, ainsi que de nombres détails d’architecture !

©Ville de Saintes

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