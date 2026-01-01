Rallye raid vélo désertus Bikus Hasparren

Rallye raid vélo désertus Bikus

Place Harana Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Cette épreuve est un hommage aux premiers aventuriers du Rallye-Raid Paris/Dakar des années 80. Desertus Bikus vous emmènera traverser des zones désertiques en Espagne, comme le Desert des Bardenas. .

Place Harana Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

