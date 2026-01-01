Rallye raid vélo désertus Bikus Hasparren
Rallye raid vélo désertus Bikus
Place Harana Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Cette épreuve est un hommage aux premiers aventuriers du Rallye-Raid Paris/Dakar des années 80. Desertus Bikus vous emmènera traverser des zones désertiques en Espagne, comme le Desert des Bardenas. .
Place Harana Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
