Informations pratiques

Baugé-en-Anjou

Rallye Sur la Route des Clochers Tors

Fougeré Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Partez à la découverte des 5 clochers tors du Baugeois avec ce rallye familial ou entre amis.

Au programme, des animations dans chaque église. Un questionnaire ludique vous sera proposé dans chacune d’elles (les réponses seront dans les églises ouvrez les yeux )

08h00 10h00 Accueil Place de l’église MOULIHERNE Récit des contes légendes des clochers tors

10h00 12h00 Visite église de FONTAINE GUERIN

12h00 14h00 Dans l’église exposition de photos du clocher

Déjeuner à la salle des fêtes de FOUGERE (plateau repas gastronomique)

14h00 16h00 Exposé et maquette sur les clochers tors PONTIGNE

16h00 18h00 Chorale des Enchantées Eglise du VIEIL-BAUGE

Remise des prix et vin d’honneur Maison Commune des Loisirs

Pour les repas, inscription obligatoire avant le 30 Août 2026 .

Fougeré Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 78 40 45 25 clocherstorsdubaugeois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to discover the five twisted bell towers of the Baugeois region with this scavenger hunt—perfect for families or friends.

L’événement Rallye Sur la Route des Clochers Tors Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme de l’Anjou Vert