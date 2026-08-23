RALLYE URBAIN JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

RALLYE URBAIN JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026

Rue Foch Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Rallye urbain patrimoine Montpellier JDP 2026

Le principe ?

Former une équipe de 3 personnes minimum, suivre un parcours truffé d’énigmes et tenter de répondre aux questions posées.

Il est impératif d’utiliser le plan afin de trouver les lieux des énigmes (jeux de mots) !!!

Rallye urbain patrimoine Montpellier JDP 2026

Le principe ?

Former une équipe de 3 personnes minimum, suivre un parcours truffé d’énigmes et tenter de répondre aux questions posées.

Il est impératif d’utiliser le plan afin de trouver les lieux des énigmes (jeux de mots) !!!

Si vous n’arrivez pas à résoudre une énigme, vous pouvez passer à la suivante et ainsi de suite.

Deux parcours au choix pour une immersion totale

Parcours 1 Des Poivrières au Scaphandrier

Parcours 2 De l’Aigrette au Scaphandrier

Pourquoi participer ?

– Parce que c’est original et immersif bien mieux qu’un simple tour guidé !

– Parce que c’est accessible à tous pas besoin d’avoir un doctorat en archéologie, juste une bonne dose de curiosité.

-Parce que c’est une activité parfaite entre amis, entre camarades, entre collègues ou en famille testez votre esprit d’équipe et votre flair

– Parce que Montpellier regorge de trésors cachés que vous n’avez jamais remarqués, même si vous y vivez depuis 10 ans.

Équipe Minimum 3 personnes

En vente à l’Office de tourisme de Montpellier (groupes devis sur demande)

Durée environ 2 heures

Le petit plus une dégustation chez des partenaires

se munir d’un stylo

réservation obligatoire

TARIF PREFERENTIEL JDP

Réservation auprès de Lucile Neaud par téléphone 06.79.83.73.22

En vente à l’office de tourisme de Montpellier .

Rue Foch Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 79 83 73 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RALLYE URBAIN JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026

Montpellier JDP 2026 Heritage City Scavenger Hunt

How does it work?

Form a team of at least 3 people, follow a route filled with riddles, and try to answer the questions asked.

You MUST use the map to find the locations of the riddles (word puzzles)!!!

L’événement RALLYE URBAIN JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT MONTPELLIER