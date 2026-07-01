Rallye zones humides à Vaulandry Baugé-en-Anjou
dimanche 19 juillet 2026 · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Baugé-en-Anjou
Rallye zones humides à Vaulandry
Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-07-19 12:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Envie d’un rallye en famille ? D’en savoir plus sur les zones humides ? Leurs rôles essentiels pour les êtres-vivants ou encore la qualité de l’eau ? Rejoignez-nous pour apprendre tout en vous amusant ! Une animatrice sera présente sur place pour vous guider.
Envie d’un rallye en famille ? D’en savoir plus sur les zones humides ? Leurs rôles essentiels pour les êtres-vivants ou encore la qualité de l’eau ? Rejoignez-nous pour apprendre tout en vous amusant ! Une animatrice sera présente sur place pour vous guider.
Cette animation se déroulera en parallèle du vide grenier organisé sur la commune ! Il n’est pas obligatoire de s’inscrire, le rallye étant en accès libre. .
Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
Want to go on a family scavenger hunt? Want to learn more about wetlands? Their vital roles for living creatures or even water quality? Join us to learn while having fun! A guide will be on site to lead the way.
L’événement Rallye zones humides à Vaulandry Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-02 par CDT72
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