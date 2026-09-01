Ramassage de déchets avec Ar Viltansoù sur le littoral Le Conquet
samedi 12 septembre 2026 · Le Conquet
Informations pratiques
Le Conquet
Ramassage de déchets avec Ar Viltansoù sur le littoral
Fond de la Ria du Conquet Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12 15:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Envie d’un moment convivial et d’une balade utile en famille ou entre amis ? Rejoignez-nous !
Notre ramassage mensuel de déchets se déroulera
au fond de la Ria du Conquet.
Rendez-vous sur l’aire de pique-nique de la croix blanche, Intersection D789-D69, Route de Brest, 29217 Le Conquet à 13h30 pour le ramassage.
Pour ceux qui souhaitent pique-niquer avant le ramassage, les tables sont déjà sur place .
Possibilité de prêt de gants et sac.
Prévoir des bottes et un vieux couteau pour les cordages coincés.
Tri, Pesée totale et débriefing en fin de ramassage.
Un petit moment convivial partagé se fera après le ramassage, n’hésitez pas ramener des douceurs ?? (Si les conditions météo le permettent).
Inscription numérique possible au préalable sur le site de l’association. .
Fond de la Ria du Conquet Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 29 58 69 72
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English :
L’événement Ramassage de déchets avec Ar Viltansoù sur le littoral Le Conquet a été mis à jour le 2026-08-31 par OT IROISE BRETAGNE
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