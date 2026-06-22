Ramassage des déchets sur la plage de La Citadelle plage du Mail Le Château-d’Oléron lundi 22 juin 2026.

Le Château-d’Oléron

Ramassage des déchets sur la plage de La Citadelle

plage du Mail Boulevard Philippe Daste Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 09:00:00

fin : 2026-06-22 12:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Les ramassages des déchets avec les ânes reprennent du service

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plage du Mail Boulevard Philippe Daste Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 60 29 83

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English : Beach Cleanup at La Citadelle Beach

Waste collection with donkeys back on track

L’événement Ramassage des déchets sur la plage de La Citadelle Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes