Ramène ta caisse ! Rassemblement autos et motos avec animations Cloyes-les-Trois-Rivières
Ramène ta caisse ! Rassemblement autos et motos avec animations Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 13 juin 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Ramène ta caisse ! Rassemblement autos et motos avec animations
Plan d’eau Les Tirelles Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13 00:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez passer une soirée inoubliable entre passionnés et curieux ! Au programme exposition de voitures et motos, animation musicale avec un concert live (The Youngtimers), foodtrucks et buvette. Ne manquez pas ce rendez-vous unique pour passer un bon moment en famille ou entre amis.
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Plan d’eau Les Tirelles Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Come and spend an unforgettable evening with enthusiasts and the curious! On the program: car and motorcycle show, musical entertainment with a live concert (The Youngtimers), foodtrucks and refreshments. Don’t miss this unique opportunity to spend some quality time with family and friends.
L’événement Ramène ta caisse ! Rassemblement autos et motos avec animations Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-10 par OT GRAND CHATEAUDUN
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