Cloyes-les-Trois-Rivières

Ramène ta caisse ! Rassemblement autos et motos avec animations

Plan d’eau Les Tirelles Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13 00:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez passer une soirée inoubliable entre passionnés et curieux ! Au programme exposition de voitures et motos, animation musicale avec un concert live (The Youngtimers), foodtrucks et buvette. Ne manquez pas ce rendez-vous unique pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

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Plan d’eau Les Tirelles Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Come and spend an unforgettable evening with enthusiasts and the curious! On the program: car and motorcycle show, musical entertainment with a live concert (The Youngtimers), foodtrucks and refreshments. Don’t miss this unique opportunity to spend some quality time with family and friends.

L’événement Ramène ta caisse ! Rassemblement autos et motos avec animations Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-10 par OT GRAND CHATEAUDUN