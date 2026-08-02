Ramona Horvath invite Lisa Cat-Berro, Femmages au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

La pianiste Ramona Horvath et la saxophoniste Lisa Cat-Berro réunissent leurs univers musicaux dans un quartet inédit autour d’un répertoire consacré aux grandes compositrices de l’histoire du jazz, longtemps restées dans l’ombre ou insuffisamment reconnues. À travers les œuvres de Mary Lou Williams, Ann Ronell, Carla Bley, Maria Grever, Kay Swift, et d’autres figures majeures, le quartet rend hommage à ces créatrices qui ont profondément marqué l’histoire de la musique. Le programme est également enrichi de compositions originales de Ramona Horvath et Lisa Cat-Berro, offrant un dialogue naturel entre héritage et création contemporaine. Portée par quatre musiciens à la personnalité affirmée, cette formation en pleine évolution explore un espace de rencontre où les sensibilités se répondent, s’entrelacent et s’enrichissent mutuellement. Entre lyrisme, liberté, complicité et improvisation, chaque concert devient une expérience vivante, nourrie par l’écoute et l’inspiration du moment. Une soirée placée sous le signe de la découverte, de l’émotion et de l’alchimie musicale… avec, à chaque instant, la promesse de belles surprises.

Dans le cadre du festival Jazz sur Seine 2026.

Line-up : Ramona Horvath : piano ; Lisa Cat-Berro : saxophone ; Nicolas Rageau : contrebasse ; Julie Saury : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Ramona Horvath et Lisa Cat-Berro s’unissent pour célébrer les grandes compositrices du jazz, rendant hommage à leur héritage tout en apportant une touche d’originalité.

Le lundi 12 octobre 2026

de 21h30 à 22h30

Le lundi 12 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 24€ à 27€

Tarif sur place : 27€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-13T00:30:00+02:00

fin : 2026-10-13T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-12T19:30:00+02:00_2026-10-12T20:30:00+02:00;2026-10-12T21:30:00+02:00_2026-10-12T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/ramona-horvath-invite-lisa-cat-berro-1 contact@38riv.com



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