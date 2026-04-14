Ran / Rencontre avec Catherine Cadou, Le Cratère, Toulouse
Ran / Rencontre avec Catherine Cadou, Le Cratère, Toulouse mercredi 29 avril 2026.
Ran / Rencontre avec Catherine Cadou Mercredi 29 avril, 20h30 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T20:30:00+02:00 – 2026-04-29T22:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T20:30:00+02:00 – 2026-04-29T22:30:00+02:00
Ran / de Akira Kurosawa / 2h42 / France / Avec Tatsuya Nakadai, Masayuki Yui, Mieko Harada
Synopsis : Dans le Japon du XVIème siècle, le seigneur Hidetora Ichimonji décide de se retirer et de partager son domaine entre ses trois fils, Taro, Jiro et Saburo. Mais la répartition de cet héritage va déchirer la famille.
Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/ran »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRRWFG5#showsession?id=emsx001100017746&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Le Cratère Cinema Toulouse
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