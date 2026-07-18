Ranch Western chez Polmard Saint-Mihiel
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Mihiel
Informations pratiques
Saint-Mihiel
Ranch Western chez Polmard
Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Ranch Polmard Far West
A partir de 19 heures à la ferme Polmard (sur le flancdu Camp des Romains, au sud de Saint-Mihiel).
50 € par personne hors boissons.
Buffet à volonté.
Musique et danse country, décoration western, ambiance texane.Tout public
50 .
Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 10 83
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English :
Polmard Ranch Wild West
Starting at 7:00 p.m. at the Polmard Farm (on the slopes of Camp des Romains, south of Saint-Mihiel).
50 ? per person, not including drinks.
All-you-can-eat buffet.
Country music and dancing, Western decor, Texas atmosphere.
L’événement Ranch Western chez Polmard Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-07-16 par OT COEUR DE LORRAINE
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