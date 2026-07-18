Informations pratiques

Saint-Mihiel

Ranch Western chez Polmard

Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Ranch Polmard Far West

A partir de 19 heures à la ferme Polmard (sur le flancdu Camp des Romains, au sud de Saint-Mihiel).

50 € par personne hors boissons.

Buffet à volonté.

Musique et danse country, décoration western, ambiance texane.Tout public

50 .

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 10 83

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English :

Polmard Ranch Wild West

Starting at 7:00 p.m. at the Polmard Farm (on the slopes of Camp des Romains, south of Saint-Mihiel).

50 ? per person, not including drinks.

All-you-can-eat buffet.

Country music and dancing, Western decor, Texas atmosphere.

L’événement Ranch Western chez Polmard Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-07-16 par OT COEUR DE LORRAINE