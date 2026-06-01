Rando à la ferme et dégustation, La ferme de Plaisance, Montesquieu-Volvestre

Rando à la ferme et dégustation Dimanche 7 juin, 09h00 La ferme de Plaisance Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:30:00+02:00

La ferme de Plaisance est une petite ferme d’élevage bovin viande en agriculture biologique, sur les coteaux de Montesquieu Volvestre, vue sur les Pyrénées.

Nous vous proposons une visite de la ferme suivie d’une petite randonnée commentée, de 6km, autour de la ferme. Vous pourrez voir les vaches au pâturage, les cultures de blé meunier et nos récentes plantations en agroforesterie.

Au retour à la ferme, vous pourrez déguster des préparations salées et sucrées cuisinées à partir de plantes sauvages comestibles que vous aurez observées lors de la balade.

Visite et randonnée tous publics, accessible aux enfants.

La ferme de Plaisance 31310 Montesquieu Volvestre Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « laferme2plaisance@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0675683645 »}]

Visite de ferme puis randonnée facile de 6 km autour de la ferme qui se termine par une dégustation de préparations aux plantes sauvages comestibles élevage agriculture biologique

DR