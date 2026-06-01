Randonnée du Castera et de Monléon, Village de Montesquieu-Volvestre, Montesquieu-Volvestre

Randonnée du Castera et de Monléon 5 – 7 juin Village de Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T07:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T07:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Partez pour une escapade champêtre le long des chemins et routes de crête, au cœur de paysages ouverts et préservés. Tout au long du parcours, profitez de magnifiques points de vue sur la chaîne des Pyrénées et laissez-vous séduire par la beauté des panoramas et la douceur de la campagne environnante.

Village de Montesquieu-Volvestre Place de la halle, Montesquieu-Volvestre Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie

Partez pour une escapade champêtre le long des chemins et routes de crête, au cœur de paysages ouverts et préservés. Tout au long du parcours, profitez de magnifiques points de vue sur la chaîne des…

©OTI Volvestre