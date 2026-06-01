Un dimanche après-midi à la ferme…, La ferme de Plaisance, Montesquieu-Volvestre

Un dimanche après-midi à la ferme… Dimanche 7 juin, 15h15, 16h00, 17h00 La ferme de Plaisance Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:15:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:45:00+02:00

La ferme de Plaisance est une petite ferme d’élevage bovin viande en agriculture biologique, sur les coteaux de Montesquieu Volvestre, vue sur les Pyrénées.

Nous vous proposons une visite commentée de la ferme pour vous présenter nos pratiques d’élevage, de culture et d’agroforesterie.

Deux horaires de visite : 15h15 et 17h00

Entre les deux visites, de 16h00 à 17h00, c’est l’heure du goûter !

Et le goûter sera ludique, pédagogique et gourmand. Des goûters bien connus des enfants dans les rayons des supermarchés seront reproduits avec des recettes plus saines et des produits bio et locaux, sans conservateurs ni colorants… petit jeu de comparaison à la dégustation et sur la liste des ingrédients !

Ce goûter vous propose de réfléchir à la thématique des JNAgri 2026, « Quel avenir dans nos assiettes ? », et invite à la sensibilisation des enfants au bien-manger.

La ferme de Plaisance 31310 Montesquieu Volvestre Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « laferme2plaisance@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0675683645 »}]

Visite commentée de la ferme et goûter animé visite de ferme dégustation

DR