Rando animée sur le Chemin patrimonial Ferme Louise Mignot Fort-du-Plasne

Informations pratiques

Fort-du-Plasne

Rando animée sur le Chemin patrimonial

Ferme Louise Mignot 37 rue du coin d’amont Fort-du-Plasne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Les Amis du Grandvaux fêtent les 50 ans RDV pour une rando accompagnée et animée par les bénévoles !

Randonnée libre dès 10h de la Ferme Louise Mignot, en direction du chalet du Coin d’Aval.

Le long des 5,5 km de trajet, sans difficulté, les connaisseurs et passionnés vous présentent le patrimoine culturel, naturel et historique du Grandvaux !

Le trajet aller, retour, ou les 2, est possible en calèche.

Les 2 sites Ferme Louise Mignot et Chalet du Coin d’aval, seront ouverts à la visite.

Ce jour marquera l’ouverture de l’expo Estivale Cabinet de curiosités !

Au Chalet du Coin d’aval, reprenez des forces avec buvette et petite restauration. .

Ferme Louise Mignot 37 rue du coin d’amont Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 amisdugrandvaux@orange.fr

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English : Rando animée sur le Chemin patrimonial

L’événement Rando animée sur le Chemin patrimonial Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX