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AGENDA · Gros-Chastang

Rando champ^tre Gros-Chastang

vendredi 17 juillet 2026 · Gros-Chastang

Rando champ^tre Gros-Chastang

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Eglise
Ville
19320 Gros-Chastang
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Gros-Chastang

Rando champ^tre

Eglise Gros-Chastang Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Randonnée 6 km Pique-nique tiré du sac suivi d’une pièce de théâtre dans le cadre du festival Histoires de Passages…. Une soirée entre nature, patrimoine et spectacle.   .

Eglise Gros-Chastang 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 12 83 66 

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English : Rando champ^tre

L’événement Rando champ^tre Gros-Chastang a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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