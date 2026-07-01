AGENDA · Gros-Chastang
Rando champ^tre Gros-Chastang
vendredi 17 juillet 2026 · Gros-Chastang
Informations pratiques
Gros-Chastang
Rando champ^tre
Eglise Gros-Chastang Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Randonnée 6 km Pique-nique tiré du sac suivi d’une pièce de théâtre dans le cadre du festival Histoires de Passages…. Une soirée entre nature, patrimoine et spectacle. .
Eglise Gros-Chastang 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 12 83 66
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English : Rando champ^tre
L’événement Rando champ^tre Gros-Chastang a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Contrées Vertes