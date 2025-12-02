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Rando clap stade Marciac

Rando clap stade Marciac dimanche 7 juin 2026.

Lieu : stade

Adresse : MARCIAC

Ville : 32230 Marciac

Département : Gers

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : Gratuit

Marciac

Rando clap

stade MARCIAC Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

L’association C.L.A.P et la Mairie de Marciac vous proposent deux circuits
Un circuit de 14 km et un circuit de 7 km.

Repas sur place (sur inscription) paella, salade, fromage, dessert, vin, café.
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stade MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 18  clap32@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The C.L.A.P association and Marciac town council offer two circuits:
A 14 km circuit and a 7 km circuit.

Meal on site (registration required): paella, salad, cheese, dessert, wine, coffee.

L’événement Rando clap Marciac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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