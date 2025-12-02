Rando clap stade Marciac
Rando clap stade Marciac dimanche 7 juin 2026.
Marciac
Rando clap
stade MARCIAC Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’association C.L.A.P et la Mairie de Marciac vous proposent deux circuits
Un circuit de 14 km et un circuit de 7 km.
Repas sur place (sur inscription) paella, salade, fromage, dessert, vin, café.
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stade MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 18 clap32@orange.fr
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English :
The C.L.A.P association and Marciac town council offer two circuits:
A 14 km circuit and a 7 km circuit.
Meal on site (registration required): paella, salad, cheese, dessert, wine, coffee.
L’événement Rando clap Marciac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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